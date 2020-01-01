Мультфильм Вперед запретили в нескольких странах: Названа причина

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Вперед /Flickr

Новый анимационный семейный мультфильм Вперед от Disney/Pixar уже вышел в украинский прокат, однако в некоторых других странах зрители не смогут его увидеть. Об этом сообщает издание Deadline.

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Лента не выйдет в кинотеатрах Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. Причиной запрета стал просмотр новинки цензорами, которые обратили внимание на то, что на экране появился ЛГБТ-персонаж - офицер полиции, которая своими словами намекает на то, что является лесбиянкой.

ЛГБТ-героиня в мультфильме Вперед /Flickr

В России, где подобная тематика в киноиндустрии также не приветствуется, Вперед вышел в прокат, однако слово девушка (которое произносит героиня) было заменено на партнер. А вот в украинском прокате никаких изменений не было.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили пять фильмов, а один из них был с участием Зеленского