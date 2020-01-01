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В Украине запретили пять фильмов: Один из них с участием Зеленского

Госкино запретило демонстрацию лент из-за некоторых актеров
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Восемь первых свиданий запретили к показу в Украине
Восемь первых свиданий запретили к показу в Украине
/Кадр из фильма

Госкино запретило демонстрацию нескольких фильмов, где снимались актеры, которым запрещен въезд в Украину. Их нельзя распространять, показывать в кинотеатрах и на ТВ, а также зарабатывать на них деньги.

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Одной из лент стал ромком Восемь первых свиданий, в котором снимался президент Украины Владимир Зеленский. Однако запрет был наложен из-за актрисы Екатерины Варнавы, которая также исполнила здесь роль.

Голливудский трэш-боевик Мачете запрещен к показу из-за участия в нем Стивена Сигала, а картина Сорванцы из Тимпельбаха - из-за Жерара Депардье. Также в перечне оказались фильмы Стрела и Я так не думаю. Оба они российского производства.

Ранее мы писали о пяти смелых комедиях, которые попадали под разные запреты

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Запретили фильмы запрещенные фильмы Госкино Восемь первых свиданий Владимир Зеленский Екатерина Варнава Все теги
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