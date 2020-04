Аквамена в блокбастере от DC могут заменить геем

Поделись







Аквамен /Flickr

Один из главных супергероев киновселенной DC Аквамен, которого играет Джейсон Момоа в одноименной серии фильмов, может быть заменен на гомосексуального персонажа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание We Got This Covered.

Читай также: Эмбер Херд хотят уволить из Аквамена 2

Известно, что студия Warner Bros не планирует ничего менять в следующих двух частях про короля Атлантиды. Они собирают убрать Артура Карри (нынешнего Аквамена) на второй план только после третьего фильма, заменив его атлантом Аквалэдом, которые является геем. На его роль также могут найти актера из ЛГБТ-сообщества.

Напомним, что блокбастер Аквамен 2 планируется к выходу в декабре 2021-го года. Первая часть увидела свет в конце 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что в Маленьких Женщинах обнаружили забавный киноляп с бутылкой