Как в Игре Престолов: В Маленьких Женщинах обнаружили киноляп с бутылкой

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Маленькие женщины /Flickr

В костюмированной драме Маленькие Женщины, которая была номинирована на премию Оскар-2020, обнаружили киноляп, схожий со случаем в Игре Престолов. Его запечатлела и опубликовала пользовательница TikTok, которая является поклонницей данной картины.

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На видео видно, как в одной из сцены за персонажем Тимоти Шаламе на столе стоит бутылка воды от бренда Poland Spring. Кроме этого, она также обнаружила современную флягу Hydro Flask. Девушка посмотрела ленту семь раз на большом экране, но наткнулась на ляп только во время просмотра дома.

В Сети появилась теория о том, что режиссерка Грета Гервиг намеренно оставила бутылку в кадре. По мнению зрителей, сделала она это для того, чтобы отдать дань уважения фильму Софии Копполы Мария-Антуанетта, где в одной из сцен появляются кеды фирмы Converse.

Ранее сообщалось о том, что Эмилия Кларк рассекретила виновника ляпа со стаканчиком в Игре Престолов