"Боли в теле и утомление": Том Хэнкс рассказал, как боролся с коронавирусом

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Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон /Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс был одним из первых знаменитых людей, которые заразились коронавирусом COVID-19. Он в очередной раз поделился опытом борьбы с болезнью, а его слова приводит издание Daily Mail.

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По его словам, изначально он переживал из-за прогнозов, так как имеет ряд хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и стент в сердце. Однако сильных волнений не испытывал до того, как не начались осложнения.

"До тех пор, пока наши температуры не повысились, и наши легкие не наполнились чем-то, напоминающим пневмонию, никто не волновался. Я не тот человек, который просыпается утром и думаем, увижу ли я конец этого дня? Я довольно спокоен в этом плане", - признался Хэнкс.

Кроме этого, он признался, что его организм не пострадал от длительного воздействия коронавируса.

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"Дискомфорт из-за вируса был в значительной степени преодолен за две недели, и у нас были очень разные реакции на него. Моя жена потеряла вкус и обоняние, у нее была сильная тошнота и гораздо выше температура, чем у меня. У меня же были сильные боли в теле, постоянное сильное утомление, и я не мог сосредоточиться на чем-то более 12 минут", - заявил актер, также раскритиковав тех, кто отказывается соблюдать меры безопасности при пандемии.

Напомним, что уже 10-го июля на платформе Apple TV+ состоится премьера военной драмы Грейхаунд, в котором Хэнкс сыграл главную роль.

Ранее сообщалось о том, что Пирс Броснан потерял двух друзей из-за COVID-19