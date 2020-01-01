У американского рэпера отказали почки из-за COVID-19

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Scarface /instagram.com/brothermob

Популярный американский рэпер Брэд Терренс Джордан, выступающий под псевдонимом Scarface, рассказал о последствиях перенесенного им коронавируса COVID-19. Его слова передает издание Fox 5 DC.

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По словам Джордана, он почувствовал ухудшение здоровья 7-го марта, а спустя две недели его госпитализировали с COVID-19. Болезнь ухудшалась из-за астмы, а в больнице он провел три недели, думая, что умрет.

"Сначала COVID-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились", - признался исполнитель, подчеркнув, что до сих пор чувствует слабость и недомогания, а также к нему не до конца вернулись вкус и обоняние.

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