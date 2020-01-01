"Люди умирают": Пирс Броснан потерял двух друзей из-за COVID-19

Актер рассказал об этом в недавнем интервью

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Пирс Броснан /Getty Images

Знаменитый голливудский актер и звезда Бондианы Пирс Броснан потерял двух близких людей из-за коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию Parade Magazine.

По словам актера, болезнь забрала жизни двух его лучших друзей.

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"Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни до сих пор существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают!", - признался Броснан.

Кроме этого, он добавил, что до сих пор придерживается карантина, и в данный момент находится в доме на Гавайях вместе с женой.

Напомним, что увидеть Пирса Броснана можно в грядущем фильме Евровидение: История огненной саги, который выйдет 26 июня на Netflix.

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