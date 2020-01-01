Переключиться на мобильную версию

"Люди умирают": Пирс Броснан потерял двух друзей из-за COVID-19

Актер рассказал об этом в недавнем интервью
Поделись

Пирс Броснан
Пирс Броснан
/Getty Images

Знаменитый голливудский актер и звезда Бондианы Пирс Броснан потерял двух близких людей из-за коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию Parade Magazine.

По словам актера, болезнь забрала жизни двух его лучших друзей.

Читай также: Актриса Елена Воробей подхватила коронавирус COVID-19

"Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни до сих пор существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают!", - признался Броснан.

Кроме этого, он добавил, что до сих пор придерживается карантина, и в данный момент находится в доме на Гавайях вместе с женой.

Напомним, что увидеть Пирса Броснана можно в грядущем фильме Евровидение: История огненной саги, который выйдет 26 июня на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что Марион Котийяр переболела коронавирусом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Пирс Броснан смерть от коронавируса коронавирус Covid 19 карантин пандемия Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь