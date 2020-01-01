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Продолжение украинского YouTube-сериала о карантине попало в тренды

От участников популярных юмористических проектов
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ХахаЮА
ХахаЮА
/Скриншот с YouTube

Первый украиноязычный короткометражный YouTube-сериал под названием ХахаЮА пополнился новыми сериями. В его создании поучаствовали актеры проектов Чоткий Паца, Лига Смеха, Женский Квартал, Magic Five и других. Режиссеркой стала Уля Станиславская

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Ошибка (Помилка) и Пока все дома (Поки всі вдома) - такие названия носят два свежих эпизода сериала. В одном из них речь идет об угрозе, прибывшей из будушего, а в другом - о том, как семья переживает карантинные будни, постоянно находясь вместе.

Новые серии комедийного проекта ХахаЮА набрали более 100 тысяч просмотров каждая, а третья попала в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что рэпер 6IX9INE порвал YouTube дерзким клипом YAYA

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Сериалы украинский сериал карантин ХахаЮА Чоткий паца юмор тренды YouTube Все теги
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