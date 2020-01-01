Думай как собака: Вышел трейлер семейной комедии с Меган Фокс

Поделись







Думай как собака /Пресс-служба

В Сети появился новый трейлер семейной комедии Думай как собака режиссера Джила Джангера. Главные роли в ней исполнили Джош Дюамель, Меган Фокс и Габриель Бейтман.

Читай также: Вышел трейлер боевика Выбивая Долги с Шайа ЛаБафом

В центре сюжета - двенадцатилетний Оливер и его умный пес Генри. Однажды во время научного эксперимента мальчик узнал, что у него существует телепатическая связь со своим питомцем. И это начинает помогать ему как в школе, так и дома, и даже в личной жизни.

Премьера комедии Думай как собака запланирована на 8-ое августа.

Ранее сообщалось о том, что вышел украинский трейлер фильма-катастрофы Гренландия с Джерардом Батлером