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Думай как собака: Вышел трейлер семейной комедии с Меган Фокс

Премьера фильма состоится в августе 2020-го
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Думай как собака
Думай как собака
/Пресс-служба

В Сети появился новый трейлер семейной комедии Думай как собака режиссера Джила Джангера. Главные роли в ней исполнили Джош Дюамель, Меган Фокс и Габриель Бейтман.

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В центре сюжета - двенадцатилетний Оливер и его умный пес Генри. Однажды во время научного эксперимента мальчик узнал, что у него существует телепатическая связь со своим питомцем. И это начинает помогать ему как в школе, так и дома, и даже в личной жизни.

Премьера комедии Думай как собака запланирована на 8-ое августа.

 

 

Ранее сообщалось о том, что вышел украинский трейлер фильма-катастрофы Гренландия с Джерардом Батлером

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