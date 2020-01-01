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Зрелищно и напряженно: Вышел трейлер боевика Выбивая Долги с Шайа ЛаБафом

Картина выйдет в ноябре 2020-го
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Выбивая Долги
Выбивая Долги
/Flickr

В Сети появился официальный трейлер криминального триллера-боевика Выбивая Долги от режиссера Дэвида Эйра. Главную роль в нем сыграл Шайа ЛаБаф.

Постер фильма Выбивая Долги
Постер фильма Выбивая Долги
/Flickr

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Сюжет расскажет о двух коллекторах, работающий на гангстера, для которого они выбивают грязные деньги из должников. Но однажды в Лос-Анджелес возвращаются старые враги их босса, начав войну, которая становится все жестче и жестче. И парням нужно не только спасти собственные шкуры, но и защитить родных.

Премьера фильма Выбивая Долги запланирована на 26-ое ноября этого года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма В ожидании варваров с Джонни Деппом

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Выбивая долги трейлер триллер боевик экшен Шайа ЛаБаф Дэвид Эйр Все теги
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