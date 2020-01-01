Зрелищно и напряженно: Вышел трейлер боевика Выбивая Долги с Шайа ЛаБафом

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Выбивая Долги /Flickr

В Сети появился официальный трейлер криминального триллера-боевика Выбивая Долги от режиссера Дэвида Эйра. Главную роль в нем сыграл Шайа ЛаБаф.

Постер фильма Выбивая Долги /Flickr

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Сюжет расскажет о двух коллекторах, работающий на гангстера, для которого они выбивают грязные деньги из должников. Но однажды в Лос-Анджелес возвращаются старые враги их босса, начав войну, которая становится все жестче и жестче. И парням нужно не только спасти собственные шкуры, но и защитить родных.

Премьера фильма Выбивая Долги запланирована на 26-ое ноября этого года.

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