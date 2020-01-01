Вышел украинский трейлер фильма-катастрофы Гренландия с Джерардом Батлером

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Гренландия /Скриншот

На YouTube вышел украинский трейлер долгожданного фильма-катастрофы Гренландия от режиссера Рика Романа Во. Главную роль в нем сыграл Джерард Батлер.

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Сюжет развернется во время, когда на Землю несутся обломки гигантской планеты, приближая конец света. Но в Гренландии есть специальный бункер, который считается безопасным местом. Именно туда отправляется семья главного героя, которые по пути проходят через ужасы и испытания.

Премьера фильма Гренландия запланирована на 13-ое августа.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер боевика Агент Ева с Джессикой Честейн