Новый фильм с Уиллом Смитом выйдет сразу онлайн на Apple TV+
Стриминговый сервис Apple TV+ приобрел права на показ нового фильма с Уиллом Смитом, в котором тот сыграет беглого раба. Об этом сообщает издание Collider.
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Отмечается, что компании пришлось заплатить за такую возможность 120 миллионов долларов. Режиссером ленты станет Антуан Фукуа, сам Смит также выступит в роли продюсера, а начало съемок запланировано на первую половину 2021-го года.
Картина расскажет биографическую историю о чернокожем рабе, который во времена Гражданской войны сбежал от своего плантатора, примкнув к армии северян. Этот человек стал известен после того, как один репортер опубликовал снимок его спины, покрытой шрамами после ударов кнутами.
Напомним, что последним вышедшим фильмом с Уиллом Смитом стал боевик Плохие парни навсегда.
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