Полнометражный мультфильм Губка Боб 3 выйдет сразу в онлайн

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Губка Боб в бегах /Скриншот

Долгожданный третий полнометражный мультфильме о Губке Бобе, который называется Губка Боб в бегах, должен был выйти в кинотеатрах этим летом. Однако студия Paramount решила перенести его премьеру в онлайн-пространство. Об этом сообщает издание Variety.

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Лента станет эксклюзивом стриминговой платформы CBS All Access, так что посмотреть ее смогут все желающие и оформившиеся подписку. Премьера Губки Боба в бегах запланирована на начало 2021 года.

Сюжет анимационного фильма расскажет о пропаже улитки Губки Боба по имени Гэри. Вместе со своим другом Патриком они отправляются не поиски питомца, а на их пути будут разные приключения и встречи (одна из них - с Киану Ривзом).

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