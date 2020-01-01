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Сразу в онлайн: Названа дата выхода военной драмы Грейхаунд с Томом Хэнксом

Премьера фильма состоится на Apple TV+
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Грейхаунд
Грейхаунд
/Flickr

Военная драма Грейхаунд, в которой главную роль исполнил Том Хэнкс, совсем недавно была выкуплена для показа стрим-сервисом Apple TV+. Теперь издание Variety сообщило дату выхода фильма на платформе - 10 июля.

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Сюжет рассказывает о событиях 1942-го года, когда капитан Эрнест Краузе, впервые взявшийся на командование эсминцем, должен выстоять под атакой немецких подлодок, пересекая северную часть Атлантического океана.

Ранее сообщалось о том, что критики разгромили новый фильм Артемис Фаул от Disney

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Грейхаунд Том Хэнкс дата выхода Грейхаунд военная драма Apple tv+ Все теги
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