Сразу в онлайн: Названа дата выхода военной драмы Грейхаунд с Томом Хэнксом

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Грейхаунд /Flickr

Военная драма Грейхаунд, в которой главную роль исполнил Том Хэнкс, совсем недавно была выкуплена для показа стрим-сервисом Apple TV+. Теперь издание Variety сообщило дату выхода фильма на платформе - 10 июля.

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Сюжет рассказывает о событиях 1942-го года, когда капитан Эрнест Краузе, впервые взявшийся на командование эсминцем, должен выстоять под атакой немецких подлодок, пересекая северную часть Атлантического океана.

Ранее сообщалось о том, что критики разгромили новый фильм Артемис Фаул от Disney