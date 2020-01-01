"Трата времени": Критики разгромили новый фильм Артемис Фаул от Disney

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Артемис Фаул /Flickr

На стриминговом сервисе Disney+ 12-го июня состоялась премьера долгожданного фантастического фильма Артемис Фаул. Однако кинокритики из разных мировых изданий остались, по большому счету, новинкой разочарованы.

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Дэвид Гриффин из IGN написал: "Артемис Фаул является приятным для глаз, в ней есть обилие декораций и спецэффектов, но у него не получается сделать своих персонажей сколько-нибудь запоминающимися".

Кевин Краст из LA Times подчеркнул, что все, кто ждал подросткового приключенческого фэнтези, могут проходить мимо. А Пит Хэммон из издания Deadline заявил, что это детский фильм со множеством спэцэффектов, который не соответствует духу книг, на которых он основан.

"Какая пустая трата времени. Сценаристы Конор МакФерсон и Хэмиш Макколл взяли не очень хорошую книгу и превратили ее в совершенно ужасный фильм", - добавил Питер Дибруж из Variety.

В данный момент рейтинг фильма Артемис Фаул на Rotten Tomatoes составляет 13% свежести.

Ранее сообщалось о том, что польская эротическая драма стала самой просматриваемой на Netflix