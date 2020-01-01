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$19 млн: Осужденный Харви Вайнштейн заплатит жертвам крупную сумму

Компания экс-продюсера выплатит жертвам по двум искам компенсацию
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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
/Getty Images

Компания осужденного на 23 года лишения свободы Харви Вайнштейна выплатит почти 19 миллионов долларов его жертвам. Об этом сообщили адвокаты женщин, слова которых передают издания Reuters и CNN.

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"Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудниц. После всех преследований, угроз и дискриминации жертвы наконец-то добьются справедливости", - заявил генеральная прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Данная выплата должна быть одобрена окружными судами, а также судами по делам о банкротстве. Ее распределят между женщинами, которые сталкивались с преследованиями, дискриминациями, домогательствами и сексуальным насилием со стороны Вайнштейна.

Кроме этого, жертвы экс-продюсера, которые подписали соглашение о конфиденциальности, будут от него освобождены. Таким образом, они смогут рассказать свои истории об отношениях с ним.  

Ранее сообщалось о том, что на Netflix подали в суд из-за фильма о сестре Шерлока Холмса

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