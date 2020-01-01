$19 млн: Осужденный Харви Вайнштейн заплатит жертвам крупную сумму
Компания осужденного на 23 года лишения свободы Харви Вайнштейна выплатит почти 19 миллионов долларов его жертвам. Об этом сообщили адвокаты женщин, слова которых передают издания Reuters и CNN.
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"Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудниц. После всех преследований, угроз и дискриминации жертвы наконец-то добьются справедливости", - заявил генеральная прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Данная выплата должна быть одобрена окружными судами, а также судами по делам о банкротстве. Ее распределят между женщинами, которые сталкивались с преследованиями, дискриминациями, домогательствами и сексуальным насилием со стороны Вайнштейна.
Кроме этого, жертвы экс-продюсера, которые подписали соглашение о конфиденциальности, будут от него освобождены. Таким образом, они смогут рассказать свои истории об отношениях с ним.
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