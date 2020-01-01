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Умер актер из Шерлока Холмса и Большой перемены Виктор Проскурин

На 69-ом году жизни
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Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
/Facebook

Знаменитый советский и российский актер Виктор Проскурин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его супруга Ирина Хонда в Facebook.

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"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - заявила она. Причины смерти пока не разглашаются.

Напомним, что Виктор Проскурин снялся во множестве советских и российских лент. Самыми известными работами с его участием стали Большая Перемена, Пиковая дама, Жестокий Романс, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровище Агры.

Ранее сообщалось о том, что в США трагически погиб продюсер и миллионер Стив Бинг

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