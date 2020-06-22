Умер голливудский режиссер Джоэл Шумахер, снявший Бэтмена и Робина
Ему было 80 лет
Джоэл Шумахер/Getty Images
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет ушел из жизни знаменитый голливудский режиссер Джоэл Шумахер. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком. Об этом сообщает издание Variety.
BREAKING: Joel Schumacher, director of Batman films, dies at 80 https://t.co/R8cdzg7Q5k— Variety (@Variety) June 22, 2020
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Шумахер снял множество фильмов, большинство из которых получили всемирную известность. Среди них - Бэтмен навсегда, Бэтмен и Робин, Телефонная будка, Роковое число 23, Призрак оперы, Время убивать и триллер С меня хватит.
В последнее время он оставил карьеру кинорежиссера. Последней его работой стали первые два эпизода сериала Карточный Домик.
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