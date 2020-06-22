Переключиться на мобильную версию

Умер голливудский режиссер Джоэл Шумахер, снявший Бэтмена и Робина

Ему было 80 лет
Поделись

Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
/Getty Images

В Нью-Йорке в возрасте 80 лет ушел из жизни знаменитый голливудский режиссер Джоэл Шумахер. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком. Об этом сообщает издание Variety.

Читай также: Умер легендарный французский актер Мишель Пикколи

Шумахер снял множество фильмов, большинство из которых получили всемирную известность. Среди них - Бэтмен навсегда, Бэтмен и Робин, Телефонная будка, Роковое число 23, Призрак оперы, Время убивать и триллер С меня хватит.

В последнее время он оставил карьеру кинорежиссера. Последней его работой стали первые два эпизода сериала Карточный Домик.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый актер Михаил Кокшенов

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джоэл Шумахер умер Джоэл Шумахер умер режиссер умер смерть ушел из жизни Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь