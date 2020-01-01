В США трагически погиб продюсер и миллионер Стив Бинг

Сообщается, что он выпал из 27-го этажа жилого дома

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Стив Бинг /Getty Images

Знаменитый голливудский продюсер, режиссер и филантроп Стив Бинг трагически скончался в возрасте 55 лет. Как сообщают американский СМИ, он упал из 27-го этажа жилого дома в Лос-Анджелесе.

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Журнал TMZ, ссылаясь на очевидцев, написал, что Бинг страдал от депрессии, которая усилилась во время карантина из-за отсутствия контактов с людьми. Кроме этого, утверждается, что это было самоубийство.

У Стива Бинга осталось двое детей - Дэмиан Герли и Кира Бондер, матерью которой является известная теннисистка Лиза Бондер.

Напомним, что Бинг был также меценатом, политическим донором и филантропом. Он был соавтором комедии Кенгуру Джек, финансировал фильм Убрать Картера, а также вложил 80 миллионов долларов (половину бюджета) в ленту Полярный Экспресс 2004-го года.

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