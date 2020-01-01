Начало магии: Netflix могут выпустить еще один сериал по Ведьмаку

Это может быть проект о Сопряжении Сфер

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Ведьмак /Flickr

Стриминговый сервис Netflix, который в скором времени возобновит съемки второго сезона сериала Ведьмак, готовит еще один сериал по это вселенной. Об этом сообщает издание WeGotThisCovered.

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По информации инсайдеров, новинка станет приквелом к Ведьмаку и расскажет о Сопряжении Сфер - событии, которое объединило несколько миров и породило магию на планете. Именно тогда смешались различные расы и существа, которые наполнили Континент, а также появились Ведьмаки.

Netflix пока официально не подтвердили данную информацию. Напомним, что в 2021-ом году выйдет второй сезон Ведьмака.

Ранее сообщалось о том, что вышел эффектный трейлер сериала Дивный новый мир по культовой антиутопии