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Появились сюжетные подробности второго сезона Ведьмака

В новых сериях не будет скачков между временными линиями
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Ведьмак
Ведьмак
/Flickr

Во втором сезоне сериала Ведьмак от сервиса Netflix зрителей ожидает более прямолинейная история, в отличие от первых серий. Об этом рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик в интервью для The Wrap.

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По словам Хиссрик, прыжки между временными линиями в сериале стали спорным моментом, однако в итоге все центральные персонажи истории пересеклись. "Во втором сезоне все наши герои существуют в одной и той же временной линии. Это позволит нам чуть иначе поиграть со временем. Будут флэшбеки, будут флэшфорварды, мы сможем сделать время частью сюжета, чего не могли сделать с первым сезоном", - рассказала она.

Кроме этого, шоураннер призналась, что в новых сериях появятся другие ведьмаки, которые станут важной частью повествования.

Второй сезон сериала Ведьмак выйдет в 2021-ом году на Netflix. Точная дата пока неизвестна.

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