Вышел эффектный трейлер сериала Дивный новый мир по культовой антиутопии
На YouTube вышел новый полноценный трейлер сериала Дивный новый мир, который снят по культовому одноименному роману Олдоса Хаксли. Его премьера состоится на стрим-сервисе Peacock от NBC Universal.
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Сюжет развернется в Лондоне будущего, где люди поделились на касты, а также появился культ потребления, лицом которого сделали Генри Форда. В этом мире люди зависимы от одного наркотика, а однажды двое жителей попадают за пределы своего города, обнаруживая новое и неизвестное.
Премьера сериала Дивный новый мир состоится 15-го июля - именно в этот день будет запущена платформа Peacock.
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