Вышел эффектный трейлер сериала Дивный новый мир по культовой антиутопии

Поделись







Дивный новый мир /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый полноценный трейлер сериала Дивный новый мир, который снят по культовому одноименному роману Олдоса Хаксли. Его премьера состоится на стрим-сервисе Peacock от NBC Universal.

Читай также: Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO

Сюжет развернется в Лондоне будущего, где люди поделились на касты, а также появился культ потребления, лицом которого сделали Генри Форда. В этом мире люди зависимы от одного наркотика, а однажды двое жителей попадают за пределы своего города, обнаруживая новое и неизвестное.

Премьера сериала Дивный новый мир состоится 15-го июля - именно в этот день будет запущена платформа Peacock.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер новой драмы В ожидании варваров с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном