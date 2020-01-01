1,7 млн зрителей: Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO

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Перри Мейсон /Flickr

Детективный сериал Перри Мейсон, вышедший на HBO, стал самым популярным новым проектом на канале за последние два года. Об этом сообщает издание Variety.

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В первый день премьеры (21 июня) сериал собрал 1,7 миллионов зрителей, из которых - 884 тысячи людей смотрели его на кабельном, а остальные - на цифровых платформах. По рейтингам он обошел такие крупные проекты канала, как Хранители и Чужак, а также сравнялся по просмотрам с третьим сезоном Мира Дикого Запада.

Напомним, что сюжет сериала рассказывает о частном детективе Перри Мейсоне, работающем в Лос-Анджелесе 1930-ых годов. Он употребляет алкоголь, переживает личные проблемы, а также занимается мелкими делами вместе с помощником. Но однажды ему предлагаются взяться за крупное расследование.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный сериал на HBO Max