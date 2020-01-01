1,7 млн зрителей: Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO
Детективный сериал Перри Мейсон, вышедший на HBO, стал самым популярным новым проектом на канале за последние два года. Об этом сообщает издание Variety.
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В первый день премьеры (21 июня) сериал собрал 1,7 миллионов зрителей, из которых - 884 тысячи людей смотрели его на кабельном, а остальные - на цифровых платформах. По рейтингам он обошел такие крупные проекты канала, как Хранители и Чужак, а также сравнялся по просмотрам с третьим сезоном Мира Дикого Запада.
Напомним, что сюжет сериала рассказывает о частном детективе Перри Мейсоне, работающем в Лос-Анджелесе 1930-ых годов. Он употребляет алкоголь, переживает личные проблемы, а также занимается мелкими делами вместе с помощником. Но однажды ему предлагаются взяться за крупное расследование.
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