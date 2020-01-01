Крис Эванс признался, какого супергероя мечтал сыграть: Это не Капитан Америка

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Крис Эванс в роли Капитана Америка /Flickr

Голливудский актер Крис Эванс в интервью SCMP признался, что всегда хотел попробовать себя в роли Человека-Паука, которого он любит с самого детства. Однако его пугал тот факт, что пришлось бы носить закрытый костюм героя.

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"Я люблю Капитана Америка, но Человек-паук был героем моего детства. Я бы с удовольствием снялся в сценах, где я прилипаю к стенам зданий и пытаюсь прыгать между домами", - заявил Эванс. - "Я очень боюсь замкнутых пространств и сомневаюсь, что мог бы носить полный костюм и маску на площадке по несколько часов в день. Я предпочитаю мой костюм Капитана Америка, который все равно гораздо круче".

Напомним, что последний раз Крис Эванс перевоплотился в Капитана Америка в блокбастере Мстители: Финал.

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