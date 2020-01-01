Переключиться на мобильную версию

Опубликованы свежие кадры из боевика 007: Не время умирать

Выход фильма запланирован на ноябрь 2020-го
Поделись

Не время умирать
Не время умирать
/Flickr

Долгожданный боевик 007: Не время умирать, который станет 25-ым фильмом Бондианы, выйдет в США и Великобритании на несколькой дней раньше - 12-го ноября и 20-го ноября соответственно. Кроме этого, в Twitter-аккаунте франшизы появились новые кадры из грядущего фильма.

Читай также: ТОП-5 фильмов 2020 года, которые ждет весь мир

На четырех свежих снимках запечатлены главные герои картины, в том числе и сам Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга, М в исполнении Райфа Файнса и Q, которого сыграл Бен Уишоу.

Напомним, что выход боевика 007: Не время умирать в Украине запланирован на 12-ое ноября.

Ранее сообщалось о том, что появились неожиданные подробности о боевике 007: Не время умирать

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
007 Бонд 25 Джеймс Бонд Не время умирать новые фото новые кадры Дэниэл Крэйг Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь