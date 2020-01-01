Опубликованы свежие кадры из боевика 007: Не время умирать

Поделись







Не время умирать /Flickr

Долгожданный боевик 007: Не время умирать, который станет 25-ым фильмом Бондианы, выйдет в США и Великобритании на несколькой дней раньше - 12-го ноября и 20-го ноября соответственно. Кроме этого, в Twitter-аккаунте франшизы появились новые кадры из грядущего фильма.

Читай также: ТОП-5 фильмов 2020 года, которые ждет весь мир

На четырех свежих снимках запечатлены главные герои картины, в том числе и сам Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга, М в исполнении Райфа Файнса и Q, которого сыграл Бен Уишоу.

Напомним, что выход боевика 007: Не время умирать в Украине запланирован на 12-ое ноября.

Ранее сообщалось о том, что появились неожиданные подробности о боевике 007: Не время умирать