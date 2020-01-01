Появились неожиданные подробности о боевике 007: Не время умирать

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Не время умирать /Flickr

Юбилейный 25-ый фильм о Джеймсе Бонде под названием Не время умирать должен был выйти в прокат еще в апреле, однако был перенесен из-за карантина. И, когда, казалось бы, о грядущем боевике известно достаточно деталей, появляются новые неожиданные подробности.

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Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на анонимного инсайдера, в фильме агент 007 может стать отцом. Вероятно, что зрителям покажут пятилетнюю Матильду, которую родила от Бонда доктор Мадлен Суонн.

"Это правда. Бонд - папа. Дэниел хотел сделать этот фильм о Бонде самым удивительным и интересным. Дэниел стал старше, и его Бонд тоже повзрослел и теперь смотрит на жизнь через призму отцовства. Это то, чего фанаты никогда не ожидали. Бонд сумел найти путь в сердца и постели сотен прекрасных женщин и, казалось, без всяких последствий. Представление его отцом открывает целый новый мир с точки зрения развития драмы и истории", - сообщил источник издания.

Узнать, правда ли Джеймс Бонд обзавелся ребенком, можно будет уже 26-го ноября - именно в эту дату состоится премьера боевика Не время умирать.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер продолжения культовых Приключений Билла и Теда с Киану Ривзом