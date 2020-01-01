Названы новые даты выхода Матрицы 4 и Чудо-Женщины 2

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Warner перенесли релизы некоторых фильмов /Flickr

Студия Warner Brothers в очередной раз сдвинула даты премьер долгожданных фильмов, среди которых четвертая часть Матрицы и продолжение Чудо-Женщины. Об этом сообщает издание Variety.

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Так, стало известно, что блокбастер Чудо-Женщины: 1984 теперь появится на больших экранах 2-го октября 2020-го вместо 14-го августа, а Матрица 4 - 1 апреля 2022-го вместо 21-го мая 2021-го. Также новыми датами обзавелись киноадаптация Тома и Джерри (23-го декабря 2021-го) и Годзилла против Конга (21-го мая 2021-го).

Ранее сообщалось о том, что вышел волнующий трейлер фильма 7500 о захвате самолета террористами