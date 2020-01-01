Вышел волнующий трейлер фильма 7500 о захвате самолета террористами

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7500 /Скриншот

На YouTube опубликовали полноценный трейлер фильма 7500 с Джозефом Гордоном-Левиттом. Его премьера состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime.

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Сюжет разворачивается в самолете, который попытались захватить террористы. Его пилот связался с диспетчерской службой, однако злоумышленники успели за это время убить одного пассажира. Тогда они начали угрожать расправой остальным, требуя впустить их в кабину пилота.

Стоит отметить, что название ленты 7500 - это аварийный код диспетчерской службы.

Фильм 7500 выйдет уже 19-го июня на Amazon Prime.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер комедии о Евровидении с Рэйчел МакАдамс