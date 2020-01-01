Лучший фильм: За главный Оскар всегда будут бороться 10 номинантов

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Оскар /Getty Images

За премию Оскар в номинации Лучший фильм из года в год боролось разное количество работ. Однако уже с 2021-го в данной категории всегда будет представлено по десять картин. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

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"Начиная с 94-ой церемонии, которая пройдет в 2021-ом году, в категории Лучший фильм будут представлены десять номинантов, в отличие от разного из года в год числа", - говорится в официальном обращении.

Члены киноакадемии, которые выбирают победителей Оскара, теперь также будут иметь возможность в течение всего года смотреть фильмы-номинанты на специальной онлайн-платформе Academy Screening Rooм.

Напомним, что в 2019-ом за звание Лучшего фильма боролись восемь работ, а в 2018-ом и 2020-ом - по девять. Победителем Оскара-2020 стал фильм Паразиты.

Ранее сообщалось о том, что Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал