Михаил Ефремов пытался покончить с собой - СМИ

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Михаил Ефремов /Facebook

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, вероятно, пытался совершить суицид после содеянного. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

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Известно, что на шее у актера были замечены следы, которые являются характерным признаком при попытке повешения. Отмечается, что он находился в бессознательном состоянии, а также с ним по-прежнему работают психиатры.

Однако другой Telegram-канал, Life Shot, написал, что эти же следы были замечены на Ефремове сразу после ДТП. "У него остался очень сильный шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился", - заявил его бывший адвокат Виталий Чернышев. Предположительно, багровая борозда появилась из-за ремня безопасности.

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