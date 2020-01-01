Умер знаменитый актер Михаил Кокшенов

Ему было 83 года

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Михаил Кокшенов /Facebook

Ушел из жизни знаменитый актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О случившемся рассказала его вдова Наталья Лепехани в комментарии изданию РБК.

Кроме этого, о смерти кинозвезды рассказала в Facebook и поэтесса Любовь Воропаева: "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!".

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В данный момент официальная причина смерти не раскрыта. Однако известно, что в 2017-ом году Кокшенов перенес инсульт, а в последнее время находился в реабилитационном центре Подмосковья.

Актер Михаил Кокшенов прославился участием в популярных советских фильмах, среди которых - Самая обаятельная и привлекательная, На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди, Спортлото-82, а также в киножурнале Ералаш.

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