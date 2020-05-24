Знаменитый российский рэпер сгорел в своей квартире
В субботу, 23 мая, скончался знаменитый 43-летний российский рэпер и участник культовой группы Bad Balance Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Это произошло во время пожара в его квартире. О трагедии сообщил основатель коллектива Влад Валов (Шеff) в своем Instagram.
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По словам Валова, музыкант погиб вместе со своей матерью. "Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...", - написал коллега Алекссева, подчеркнув, что в скором времени еще состоится судмедэкспертиза.
Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro
Роман Купер Алексеев начал карьеру рэп-артиста в 1990-ых в составе группы DA-108, позже став участников легендарного коллектива Bad Balance. В 2006-ом году он выпустил сольный альбом ЙЯ.
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