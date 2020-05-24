Знаменитый российский рэпер сгорел в своей квартире

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Роман Купер Алексеев /Instagram

В субботу, 23 мая, скончался знаменитый 43-летний российский рэпер и участник культовой группы Bad Balance Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Это произошло во время пожара в его квартире. О трагедии сообщил основатель коллектива Влад Валов (Шеff) в своем Instagram.

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По словам Валова, музыкант погиб вместе со своей матерью. "Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...", - написал коллега Алекссева, подчеркнув, что в скором времени еще состоится судмедэкспертиза.

Роман Купер Алексеев начал карьеру рэп-артиста в 1990-ых в составе группы DA-108, позже став участников легендарного коллектива Bad Balance. В 2006-ом году он выпустил сольный альбом ЙЯ.

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