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Умер известный 36-летний украинский джазмен Руслан Егоров

Предварительная причина смерти - сердечный приступ
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Руслан Егоров умер в возрасте 36 лет
Руслан Егоров умер в возрасте 36 лет
/instagram.com/ruslanegorovquartet/

В ночь на 2-ое июня ушел из жизни знаменитый украинский джазовый музыкант Руслан Егоров. Ему было 36 лет. О смерти сообщила в Facebook его сестра Илона Ковальчук.

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Известно, что по предварительным данным у солиста группы Ruslan Egorov Quartet случился сердечный приступ. Именно он и повлек за собой трагические последствия.

"Нет слов, чтобы передать всю боль и горе моей семье. Я приехала к нему ночью через 15 мин после его звонка, но было уже поздно, уже через три минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала", - написала сестра умершего, добавив, что информацию по поводу похорон сообщит позже.

Руслан Егоров был обладателей звания Лучший джазовый вокал Украины по версии премии Додж, лидером джаз-группы Ruslan Egorov Quartet, а также постоянным участником фестивалей Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest и Jazz in Kiev.

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