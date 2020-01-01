Названа причина смерти американо-украинского актера Дмитрия Дьяченко

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Дмитрий Дьяченко скончался в апреле 2020-го /Getty Images

В конце апреля 2020-го года стало известно, что из жизни ушел 52-летний американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Теперь же появились подробности о причине его смерти.

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Как сообщает издание TMZ со ссылкой на данные Управления судмедэкспертизы штата Флорида, смерть актера наступила из-за сочетания токсичности фентанила и диазепама. Другими словами, причиной трагедии стала передозировки лекарств.

Кроме этого, стало известно, что за несколько дней до кончины Дьяченко получил травму от удара током. Однако версия об отсроченной аритмии медиками была исключена.

Напомним, что одним из последних вышедших фильмов с Дмитрием Дьяченко стал хоррор Они Наблюдают 2016-го года.

Ранее сообщалось о том, что 30-летнего актера из Сумерек и его девушку нашли мертвыми