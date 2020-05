Зрители раскритиковали Netflix за измененную версию фильма Назад в Будущее 2

Зрители стримингового сервиса Netflix заметили, что в фильме Назад в Будущее 2, который находится в его библиотеке, произошли небольшие изменения. Все дело в том, что платформа вырезала изображение полуголой женщины на обложке журнала Oh La La.

Такая цензура пришлась далеко не по душе пользователям, из-за чего Netflix были вынуждены вернуть первоначальный вид эпизода, однако негатив в Сети все же остался. "Если они так коряво отредактировали любимую трилогию, то КТО ЗНАЕТ, какие ЕЩЕ фильмы они незаметно для всех подправили", - написал один из зрителей в Twitter.

Hey @netflix you wanna explain to me why you edited #BackToTheFuturePart2 ?



This is the original scene.

You cut out the magazine cover discovery and 2 lines from Marty.

And not even that well. Your edit was sloppy AF.

What gives? pic.twitter.com/93PRXa3TMQ