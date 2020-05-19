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Зрители раскритиковали Netflix за измененную версию фильма Назад в Будущее 2

Сервис изменил обложку журнала в одной из сцен
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Назад в Будущее
Назад в Будущее
/Flickr

Зрители стримингового сервиса Netflix заметили, что в фильме Назад в Будущее 2, который находится в его библиотеке, произошли небольшие изменения. Все дело в том, что платформа вырезала изображение полуголой женщины на обложке журнала Oh La La.

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Такая цензура пришлась далеко не по душе пользователям, из-за чего Netflix были вынуждены вернуть первоначальный вид эпизода, однако негатив в Сети все же остался. "Если они так коряво отредактировали любимую трилогию, то КТО ЗНАЕТ, какие ЕЩЕ фильмы они незаметно для всех подправили", - написал один из зрителей в Twitter.

Сценарист и соавтор трилогии Боб Гейл заявил, что эту версию выпустили не Netflix, а студия Universal для того, чтобы угодить некоторым зарубежным рынкам, где запрещено изображать полуголых женщин. По его словам, именно он попросил стрим-платформу убрать отредактированную сцену.

Ранее сообщалось о том, что 300 фанатов пересняли дома фильм Назад в Будущее

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