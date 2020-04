"Защита от поп": Disney высмеяли за нелепую цензуру голых бедер в фильме

На стриминговой платформе Disney+ появилось романтическое фэнтези Всплеск 1984-го года, где главные роли сыграли Том Хэнкс и Дэрил Ханна. Однако пользователи массово обратили внимание лишь на то, что в фильме появилась одна нелепая цензура.

В одной сцен, когда главные герои целуются на берегу моря, после чего девушка убегает в воду, обнаженные бедра прикрыли удлиненными волосами с помощью графики. Этот эпизод опубликовали в Twitter, и он уже набрал более миллиона просмотров.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om