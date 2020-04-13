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"Защита от поп": Disney высмеяли за нелепую цензуру голых бедер в фильме

В фильме Всплеск 1984 года внезапно закрыли бедра актрисы пририсованными волосами
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Всплеск
Всплеск
/Кадр из видео

На стриминговой платформе Disney+ появилось романтическое фэнтези Всплеск 1984-го года, где главные роли сыграли Том Хэнкс и Дэрил Ханна. Однако пользователи массово обратили внимание лишь на то, что в фильме появилась одна нелепая цензура.

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В одной сцен, когда главные герои целуются на берегу моря, после чего девушка убегает в воду, обнаженные бедра прикрыли удлиненными волосами с помощью графики. Этот эпизод опубликовали в Twitter, и он уже набрал более миллиона просмотров.

Пользователи высмеяли такую попытку прикрыть голые части тела, назвав ее "защитой от поп" для подрастающего поколения. Кроме этого, эту цензуру назвали цифровым мехом и даже сравнили с усами Генри Кавилла, которые были некачественно стерты в фильме Лига Справедливости.

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