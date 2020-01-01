На карантине: 300 фанатов пересняли дома фильм Назад в Будущее

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Назад в Будущее /Flickr

У культового фантастического фильма Назад в Будущее 2 появился полноценный фанатский ремейк. Он называется Проект 88, а участие в нем приняло более трехсот человек.

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В работе над фильмом фанаты применяли подручные средства и создавали самостоятельное различные эффекты. В итоге вышла по-хорошему безумная и более чем полуторачасовая картина.

"Идея была разбить фильм на 88 сцен и найти людей со всего света, чтобы они воссоздали их с использованием чего угодно, что есть под рукой", - сказано в описании к фильму.

Ранее сообщалось о том, что Король Тигров стал одним из популярнейших сериалов на NETFLIX