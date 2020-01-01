34 млн зрителей: Король Тигров стал одним из популярнейших сериалов на NETFLIX

Сериал привлек почти столько зрителей, сколько и третий сезон Очень Странных Дел

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Король Тигров /Flickr

Документальный сериал Король Тигров, который стал самым популярным новым проектом в Америке, пополнил число и главных шоу от Netflix. Аналитическая компания Nielsen посчитала, сколько зрителей он привлек за определенный срок.

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Сообщается, что с 20-го по 29-ое марта сериал Король Тигров посмотрело 34,3 миллиона уникальных зрителей. Таким образом, проекту удалось практически достигнуть результата третьего сезона Очень Странных Дел (36,3 млн человек), который является абсолютным рекордсменом на Netflix.

Сериал Король Тигров рассказывает о владельце зоопарка по имени Джо, который является полигамным геем. Однажды на него стала жаловаться защитница прав животных, от которой он попытался избавиться. Джо был осужден в 2019-ом году за организацию заказного убийства и жестоко обращение с животными.

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