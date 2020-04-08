Звезды на карантине: Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь

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Брюс Уиллис и Дэми Мур на карантине /instagram.com/buuski/

Голливудский актер Брюс Уиллис проводит время на карантине вместе со своей экс-супругой Дэми Мур и детьми. Ради младшей дочери Таллулы он решил даже переквалифицироваться в парикмахера.

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Девушка опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором Уиллис сбривает ей машинкой волосы на голове. Сама же она, как можно заметить, еле сдерживала смех.

После этого подписчики сравнили ее с главной героиней в фильме Солдат Джейн, где ведущую роль исполнила ее мать Дэми Мур, а также опубликовала откровенный снимок с новой прической.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина