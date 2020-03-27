Шварценеггер умилил фото, на котором играет в шахматы с осликом

Актер на карантине проводит время со своими животными

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Шварценеггер /instagram.com/schwarzenegger/

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем Instagram показал, как он проводит время на карантине. Компанию на самоизоляции ему составляют ослица Лулу и пони по кличке Виски.

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На опубликованной фотографии Шварценеггер запечатлен вместе со своей ослицей, которую обучает игре в шахматы. "Если вы откладывали что-то вроде изучения шахмат с семьей, используйте время, которое вы обычно проводите вне дома", - подписал актер.

Кроме этого, он показал видеоролик, снятый в его дворе. На нем он ездит на велосипеде, помогая своим питомцам выполнять разные упражнения.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом