Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл с котом на пианино и покорил Сеть

Актер показал, как он развлекается во время пандемии

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Энтони Хопкинс /Getty Images

Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс, который самоизолировался из-за пандемии коронавируса Covid-19, выложил в своем Instagram милое видео, которое покорило интернет.

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В ролике Хопкинс сыграл на пианино для своего домашнего кота, с которым проводит большую часть своего времени. "Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки", - написал актер.

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