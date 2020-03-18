Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл с котом на пианино и покорил Сеть
Актер показал, как он развлекается во время пандемии
Энтони Хопкинс/Getty Images
Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс, который самоизолировался из-за пандемии коронавируса Covid-19, выложил в своем Instagram милое видео, которое покорило интернет.
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В ролике Хопкинс сыграл на пианино для своего домашнего кота, с которым проводит большую часть своего времени. "Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки", - написал актер.
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