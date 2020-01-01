Актер Венсан Кассель госпитализирован с травмами после ДТП

Он также показал кадры из больницы

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Венсан Кассель /Getty Images

Знаменитый французский киноактер Венсан Кассель попал в ДТП в селе Арбонн. В данный момент он госпитализирован с травмой головы. Об этом сообщает издание Mirror.

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Известно, что авария произошла еще 20-го мая. Актер ехал на своем скутере, когда его подрезал другой автомобиль. В результате он упал из транспорта, а в больницу его доставили пожарные. Касселю удалось избежать серьезных последствий, однако не обошлось без травм лица и головы.

"Все хорошо, я жив", - написал актер в своем Instagram, также поделившись кадрами с перебинтованной головой. Стоит отметить, что в селе Арбонн он проводит карантин с женой Тиной Кунаки и их дочкой Амазони.

Венсан Кассель в больнице /instagram.com/vincentcassel

Напомним, что последним вышедшим фильмов с Венсаном Касселем стал хоррор Под Водой.

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