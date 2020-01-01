Николь Кидман сломала ногу на пробежке

Это произошло около пяти недель назад

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Николь Кидман /Getty Images

Голливудская актриса Николь Кидман во время неудачной пробежки сломала себе ногу. Это произошло около пяти недель назад, однако только сейчас об этом рассказал ее муж Кит Урбан.

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Как сообщает издание USA Today, актриса вышла на пробежку в городе Теннеси, однако не заметила выбоину посреди дороги. В результате она вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом.

"Я должен сказать, что она справилась с этим лучше, чем я", - признался муж Кидман.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Николь Кидман стал Скандал.

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