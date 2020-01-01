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Новый герой: Появились неожиданные подробности о втором сезоне Ведьмака

Во втором сезоне появится новый ведьмак
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Ведьмак
Ведьмак
/Flickr

Съемки нового сезона сериала Ведьмак от Netflix пока приостановлены, однако продолжение обрастает новыми подробностями. В этот раз источники сайта Redanian Intelligence выяснили, что зрители увидят нового ведьмака.

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Сообщается, что во втором сезоне появится ведьмак по имени Хемрик. Его не было в оригинальных романах Анджея Сапковского и в одноименной игре. Известно, что он родом из Каэр Морхена, однако, как именно будет вплетен этот персонаж в сюжет, пока нет подробностей. Сыграет его актер Джоэл Адриан.

Напомним, что выход второго сезона Ведьмака состоится в 2021-ом году на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер комедии о Евровидении с Рэйчел МакАдамс

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