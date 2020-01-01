Появились фото со съемок второго сезона Ведьмака от NETFLIX

Поделись







Ведьмак /Flickr

Второй сезон популярного сериала Ведьмак от стримингового сервиса Netflix уже снимают в Англии. В Сети опубликовали свежие фотографии со съемочной площадки, которые рассекретили появление новых персонажей.

Читай также: Звезда Игры Престолов сыграет важную роль в сериале Ведьмак

Источники издания Redanian Intelligence сообщают, что в новых сериях зрители увидят армию Скоя’таэли - эльфов-партизан и других нелюдей, которые воюют с человечеством. На площадке заметили множество актеров в гриме и костюмах эльфов, а также известно, что в сценах с ними снималась Аня Чалотра, играющая роль Йеннифер.

Второй сезон сериала Ведьмак выйдет в 2021-ом году на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что сериал Ведьмак побил рекорд по просмотрам на NETFLIX