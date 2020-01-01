Сериал Ведьмак побил рекорд по просмотрам на NETFLIX

Поделись







Ведьмак /Flickr

Стриминговая платформа Netflix изменила систему подсчета просмотров и теперь они учитываются тогда, когда зритель посмотрел хотя бы две-три минуты контента. После этого они раскрыли информацию о том, какие проекты пользовались наибольшей популярностью в конце 2019-го - начале 2020-го.

Читай также: Назван гонорар Генри Кавилла за роль в сериале Ведьмак

Рекордсменом среди оригинальных сериалов сервиса стал первый сезон Ведьмака, который собрал у экранов 76 миллионов зрителей за первые четыре недели с момента релиза (примерно 43% всех подписчиков Netflix).

Кроме этого, повысились и продажи книг о Ведьмаке от Анджея Сапковского, а согласно Google Trends проект пользуется большей популярностью, чем Мандалорец, Утреннее шоу и Джек Райан.

Ранее сообщалось о том, что был объявлен основной актерский состав сериала Властелин Колец