Звезда Игры Престолов сыграет важную роль в сериале Ведьмак

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Кристофер Хивью снимется во 2-м сезоне Ведьмака /Flickr

Второй сезон сериала Ведьмак, съемки которого уже начались, пополнился еще одним звездным актером. Им стал Кристофер Хивью, знакомый зрителям по роли Тормунда в Игре Престолов.

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Сообщается, что актер сыграет проклятого разбойника Нивеллена, который был одним из главных персонажей рассказа Крупица истины (из цикла романов о Ведьмаке). Именно на нем основан первый эпизод второго сезона сериала. Сам же Нивеллен - это слабый и неуверенный в себе разбойник, который был проклят и превращен в монстра с клыками и шерстью, заточенного в замке. Спасти его может только настоящая любовь, подобно сказке Красавица и Чудовище.

Второй сезон сериала Ведьмак от Netflix выйдет в 2021-ом году.

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