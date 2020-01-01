Появились новые подробности о сериале Властелин Колец от Amazon

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Властелин Колец /Flickr

Студия Amazon уже вовсю готовится к съемкам одного из самых ожидаемых сериалов под названием Властелин Колец. В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков создатели сообщили, что уже идет читка сценария, а также объявили основной актерский состав сериала.

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Как было известно ранее, в новом Властелине Колец снимутся Джозеф Моул, Маркелла Кавен, Макс Болдри, Морфидд Кларк, Эма Хорват и Роберт Арамайо. Теперь же к ним присоединились Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Круз, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерз, а также Дэниэл Вейман. Большинство из них уже неоднократно снимались в популярных сериалах.

Съемки сериала Властелин Колец начнутся в феврале 2020-го. Дата выхода пока остается неизвестной.

Напомним, что последним фильмом из вселенной Властелина Колец стал Хоббит: Битва пяти воинств.

Ранее сообщалось о том, что назван гонорар Генри Кавилла за роль в сериале Ведьмак