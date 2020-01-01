Миллионы долларов: Названа стоимость Малыша Йоды из сериала Мандалорец

Поделись







Малыш Йода /Flickr

В конце 2019-го одним из главных хитов сезона стал сериал Мандалорец от сервиса Disney+, а вместе с ним и Малыш Йода, который обрел огромную популярность и стал интернет-мемом. Но создание этого персонажа стоило не только больших усилий, но и круглой суммы - 5 миллионов доллларов.

Читай также: Вышло видео со съемок сериала по Звездным Войнам

Такой секрет раскрыл актер Адам Палли, сыгравший штурмовика. В одной из сцен ему нужно было его ударить, однако режиссер Джон Фавро предупредил, что делать это нужно аккуратно: "Я просто хотел бы, чтобы вы знали, что наш герой - это очень дорогая кукла, она стоит около пяти миллионов долларов. Да, я хочу, чтобы вы ударили его, но, чтобы при этом вы имели в виду то, что я сказал".

Напомним, что второй сезон сериала Мандалорец должен выйти осенью 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили новый исторический рекорд