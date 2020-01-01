Ни много ни мало: Назван гонорар Генри Кавилла за роль в сериале Ведьмак

Актер стал одним из самых высокооплачиваемых в 2019-ом году

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Ведьмак /Flickr

Один из самых ожидаемых и самых обсуждаемых сериалов 2019-го года Ведьмак от Netflix уже успел отгреметь, а страсти вокруг него - поутихнуть. Теперь же фанаты могут получить ответ на вопрос, сколько же денег получил исполнитель главной роли Генри Кавилл за первый сезон проекта.

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Издание Variety сообщает, что гонорар актера составил по 400 тысяч долларов за каждый эпизод, а значит - 3,2 млн долларов за сезон. Стоит отметить, что это не самый высокий заработок сериального актера в 2019-ом году, хотя Кавилл и вошел в ТОП. Например, Норман Ридус (Ходячие мертвецы) зарабатывает больше миллиона долларов за серию, а Риз Уизерспун получала по $1,2 млн за каждый эпизод Утреннего шоу от Apple Tv+.

Ранее сообщалось о том, что в сериале Властелин Колец главную роль сыграет звезда Игры Престолов